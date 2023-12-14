Главное
Итоги года с президентом
12:47 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Проезд в алматинском метро можно оплатить лицом

В метрополитене Алматы запущен инновационный сервис Face Pay — оплата проезда с помощью технологии по распознаванию лица, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как отметили в пресс-службе алматинского метрополитена, на двух станциях — Абай и Б. Момышулы — установлены специальные терминалы Face Pay, которые позволяют моментально оплачивать проезд с помощью искусственного интеллекта.

«Теперь, чтобы проехать на метро, нет необходимости покупать отдельно жетон или прикладывать платежную карту, новая система оплаты обеспечивает быструю и безопасную бесконтактную оплату», — говорится в сообщении.

Проект запущен в пилотном режиме совместно с Halyk Bank. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно подключиться к услуге Face Pay через мобильное приложение Halyk в разделе «Платежи». Перед турникетом установлен зеленый стикер «Оплата по Face Pay», куда необходимо встать и посмотреть в установленную на турникете камеру. Створки откроются, а деньги за проезд в размере 100 тенге спишутся с банковской карты.

«Face Pay — это удобный, безопасный и быстрый способ оплаты проезда, который не требует наличия карты или смартфона. Терминалы Face Pay работают на основе искусственного интеллекта и обеспечивают высокую точность распознавания лица. Сам процесс занимает не более нескольких секунд. Такой способ оплаты существенно экономит время, что особенно актуально в метро в часы пик. При этом пассажиры могут продолжать пользоваться привычными способами оплаты», — сообщили разработчики.

Подключение данной системы на других станциях алматинского метрополитена будет осуществляться поэтапно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минкультуры приняло решение о прекращении деятельности TikTok в Кыргызста...
Пропавшую 15-летнюю девушку со своим ровесником нашли на съемной квартире...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
технологии