Проезд в алматинском метро можно оплатить лицом

Как отметили в пресс-службе алматинского метрополитена, на двух станциях — Абай и Б. Момышулы — установлены специальные терминалы Face Pay, которые позволяют моментально оплачивать проезд с помощью искусственного интеллекта.
«Теперь, чтобы проехать на метро, нет необходимости покупать отдельно жетон или прикладывать платежную карту, новая система оплаты обеспечивает быструю и безопасную бесконтактную оплату», — говорится в сообщении.
Проект запущен в пилотном режиме совместно с Halyk Bank. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно подключиться к услуге Face Pay через мобильное приложение Halyk в разделе «Платежи». Перед турникетом установлен зеленый стикер «Оплата по Face Pay», куда необходимо встать и посмотреть в установленную на турникете камеру. Створки откроются, а деньги за проезд в размере 100 тенге спишутся с банковской карты.
«Face Pay — это удобный, безопасный и быстрый способ оплаты проезда, который не требует наличия карты или смартфона. Терминалы Face Pay работают на основе искусственного интеллекта и обеспечивают высокую точность распознавания лица. Сам процесс занимает не более нескольких секунд. Такой способ оплаты существенно экономит время, что особенно актуально в метро в часы пик. При этом пассажиры могут продолжать пользоваться привычными способами оплаты», — сообщили разработчики.
Подключение данной системы на других станциях алматинского метрополитена будет осуществляться поэтапно.