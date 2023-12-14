Главное
Спецоперация на Украине
08:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Весной из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Братск

Улететь в Братск можно будет уже в начале апреля 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Из Красноярска запустят авиарейсы в Братск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Полёты будет осуществлять S7. Первые самолёты до Братска отправятся со 2 апреля 2024 года.

Стоимость билетов стартует от 5 тысяч рублей в одну сторону и 7,9 тысяч рублей с возвратным.

На данный момент из Красноярска в Братск прямых рейсов нет.

Ранее сообщалось о том, что в декабре откроют прямые рейсы из Красноярска до Пекина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта