08:24 (мск), источник: АиФ Красноярск
Весной из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Братск
Улететь в Братск можно будет уже в начале апреля 2024 года.
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Из Красноярска запустят авиарейсы в Братск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
Полёты будет осуществлять S7. Первые самолёты до Братска отправятся со 2 апреля 2024 года.
Стоимость билетов стартует от 5 тысяч рублей в одну сторону и 7,9 тысяч рублей с возвратным.
На данный момент из Красноярска в Братск прямых рейсов нет.
Ранее сообщалось о том, что в декабре откроют прямые рейсы из Красноярска до Пекина.