Главное
Спецоперация на Украине
09:49 (мск), источник: Новая Кубань

Кубанский «Сайлент Хилл»: на Краснодар утром 14 декабря опустился густой туман

В Краснодаре к середине декабря произошло похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 51% 774 мм рт. ст. +4°
Источник: Новая Кубань

В кубанской столице температура воздуха в ночное время опускается до «нулевых» значений. Из-за того, что поверхность земли, в отличие от воздуха, еще не успела остыть, на региональный центр утром 14 декабря опустился густой туман. Молочная дымка стала причиной значительного ухудшения видимости.

«В Краснодаре 14 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первую половину дня туман», — уточнили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Ранее «НК» писала, что в Сочи, а также на курортах Кубани 14 декабря прогнозируется малооблачная, местами ветреная погода и потепление до +15°C.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта