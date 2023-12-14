09:49 (мск), источник: Новая Кубань
Кубанский «Сайлент Хилл»: на Краснодар утром 14 декабря опустился густой туман
В Краснодаре к середине декабря произошло похолодание.
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В кубанской столице температура воздуха в ночное время опускается до «нулевых» значений. Из-за того, что поверхность земли, в отличие от воздуха, еще не успела остыть, на региональный центр утром 14 декабря опустился густой туман. Молочная дымка стала причиной значительного ухудшения видимости.
«В Краснодаре 14 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и в первую половину дня туман», — уточнили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.
Ранее «НК» писала, что в Сочи, а также на курортах Кубани 14 декабря прогнозируется малооблачная, местами ветреная погода и потепление до +15°C.