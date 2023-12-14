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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Руслан Нигматуллин признался, что был чушпаном

Экс-футболист после просмотра сериала «Слово пацана» окунулся в кошмар своего детства.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что был чушпаном, а после просмотра сериала «Слово пацана» он окунулся в кошмар своего детства.

«В Казани все было так, как показано в сериале. Если говорить на языке этого сериала, то я был в компании чушпанов, потому что ходил с длинными волосами и играл в футбол», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Экс-футболист уточнил, что ему было чуждо все происходящее. Он сопротивлялся на все попытки привлечь его в группировки и «мечтал уехать из Казани — ужаснейшего города того времени».

Сначала спортсмен переехал в Набережные Челны, а потом — в Москву. Сейчас, по словам Нигматуллина, Казань сильно изменилась и стала одним из самых красивых городов.

Руслан Нигматуллин — трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны. В 2001 году он был признан лучшим спортсменом страны.

Ранее министр молодежи РТ заявил, что не считает «Слово пацана» сериалом, который романтизирует бандитизм.

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