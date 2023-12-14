10:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Алиментщицу-бродягу арестовали в Новосибирской области
Женщину-бродягу, не платившую алименты ребенку, арестовали под Новосибирском.
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В Толмачево арестовали 35-летнюю горе-мать. Известно, что женщина-алкоголичка нигде не работает. У нее есть квартира, но там она не появляется, а ведет бродяжнический образ жизни. Из-за этого она длительное время была в розыске. Но приставы ее все же отыскали на днях.
— Должницу принудительно доставили в отделение. На женщину составили протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.
Суд назначил алиментщице 15 суток ареста. Если она и дальше будет уклоняться от ответственности, ее привлекут к уголовной ответственности.