09:50 (мск), источник: Don24.ru
Котельные работают: в Аксайском районе устранили аварию на высоковольтных ЛЭП
Ростовская область, 14 декабря 2023. DON24.RU. Авария на высоковольтных линиях электропередач в Аксайском районе ликвидирована.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. «Энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы мкр. Александровка возобновлено в полном объеме. Одновременно АО “Теплокоммунэнерго” выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему», — говорится в сообщении.
Городской глава добавил, что все котельные работают в штатном режиме. Однако генераторы пока оставили на аварийном дежурстве.