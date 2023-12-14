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09:50 (мск), источник: Don24.ru

Котельные работают: в Аксайском районе устранили аварию на высоковольтных ЛЭП

Ростовская область, 14 декабря 2023. DON24.RU. Авария на высоковольтных линиях электропередач в Аксайском районе ликвидирована.

Источник: AP 2023

Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. «Энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы мкр. Александровка возобновлено в полном объеме. Одновременно АО “Теплокоммунэнерго” выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему», — говорится в сообщении.

Городской глава добавил, что все котельные работают в штатном режиме. Однако генераторы пока оставили на аварийном дежурстве.

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