Узгидромет опубликовал предварительный прогноз погоды на конец года

По данным Узгидромета, осадки в виде дождя и снега возможны по северу и пустынной зоне республики 19 декабря, по центральным районам и областям Ферганской долины 20 декабря, а также местами по республике в отдельные дни последней пятидневки декабря. В остальное время ожидается преобладание погоды без осадков.
Температура воздуха 18 декабря ночью составит 0…-5, днем — +5…+10 градусов, 19—20 декабря ночью — −3…+2, днем — 0…+5 градусов.
21—31 декабря ожидается колебание температуры ночью от 0…+5 до −3…-8, днем — от 0…+5 до +7…+12, по северу ночью от 0…-5 до −10…-15, днем — от 0…+5 до −2…-7 градусов.