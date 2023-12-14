09:53 (мск), источник: АиФ Волгоград
В селе под Волгоградом шесть часов тушили пожар в библиотеке
Расправиться с огненной стихией удалось уже затемно.
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В селе Верхняя Добринка под Волгоградом долгие шесть часов боролись с огнем в библиотеке. Возгорание произошло около полудня. А расправиться с огненной стихией удалось уже затемно — ближе к 18:00.
По сообщениям главы Жирновского района Александра Шевченко, возгорание распространилось на площади 69 кв.м. Пострадавших, к счастью, нет. Удалось избежать и перекидывания огня на соседние здания.