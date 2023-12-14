09:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В 2024 году в Новокузнецке отремонтируют 11 дорог по проекту «БКД»
На объекты планируют потратить более 2,4 млрд рублей.
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В 2024 году в Новокузнецке по проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 11 объектов, сообщает мэр города Сергей Кузнецов. На ремонт планируется потратить более 2,4 млрд рублей. У жителей Новокузнецка узнали, какие дороги необходимо модернизировать в первую очередь. Лидерами голосования оказались улицы Косыгина, Пролетарская и проспект Октябрьский. Кроме того, мэр привёл полный список объектов, вошедших в план:
ул. Косыгина (от ул. Косыгина, 1 до пр. Мира);
ул. Слесарная (от ул. Герцена до ул. Сивашская);
ул. Герцена (от ул. Слесарная до ул. Разведчиков);
ул. Левашова (от ул. Громовой до ул. Абагурская);
пр. Курако;
пр. Дружбы (от ул. Кузнецова до пр. Октябрьский);
пр. Октябрьский (от ул. Кирова до пр. Дружбы);
ул. Промстроевская (от ул. Промстроевская 60/5 до ш. Космическое);
ул. Пролетарская (от ул. Вокзальная до ул. Шоссейная);
ул. Ленина (от ул. Ленина, д. 34 до ш. Кузнецкое);
ул. Кирова (от кольца Дом Быта до пр. Курако).
Дороги для ремонта выбирали, исходя из предписаний, аварийности, интенсивности и обращений граждан. Кроме того, в городе продолжится ремонт тоннеля в Новоильинском районе и моста через Томь. В плане появились также мост через Абу по ул. Куйбышева, путепровод через железную дорогу, путепровод через техпути. Кузнецов отмечает, что это предварительный план, он будет скорректирован в зависимости от выделенного финансирования.