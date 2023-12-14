10:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Школьница из Екатеринбурга поучаствовала в шоу с Тиной Канделаки
Новый выпуск передачи «Умнее всех» со свердловчанкой выйдет 14 декабря.
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Школьница из Екатеринбурга приняла участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на канале «Пятница!». Программу, на которой в процессе викторины дети могут заработать реальные деньги, ведет Тина Канделаки.
— В новом выпуске второго сезона стать умнее всех попытается 11-летняя Зоя Касаткина из Екатеринбурга. Зоя — победительница соревнований по конкуру и хоббихорсингу. Девочка увлекается ментальной арифметикой и творчеством, в будущем мечтает стать дизайнером, — рассказали в пресс-службе телеканала.
Выпуск с екатеринбурженкой выйдет в эфир 14 декабря в 21:15. В шоу «Умнее всех» соревнуются дети в возрасте от 9 до 14 лет. Игра состоит из четырех раундов, в которых участники зарабатывают баллы. В конце игры они переводятся в деньги, а победитель получает место в суперфинале, который пройдет в конце сезона. Сезон состоит из 13 игр и суперфинала.