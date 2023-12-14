10:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В ЗАГСе рассказали, какие даты жители Иркутской области чаще выбирают для свадеб
510 пар из Иркутской области сыграли свадьбу 8 июля 2023 года.
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В 2023 году в Иркутской области заключили 15,7 тыс браков. Заместитель руководителя регионального ЗАГСа Елена Ткаченко в прямом эфире рассказала, какие даты пары чаще выбирали для свадьбы.
— Часто выбирают дату, которая встречается в цифрах года. В этом году — 23 число каждого месяца. Кто-то верит в магию чисел, а кто-то хочет получить красивую дату в паспорте, — отмечает Елена Ткаченко.
23 марта свадьбу сыграли 300 пар. В июне в это же число свои отношения узаконили 333 пары. Красивой датой стало 08.08.2023. В этот день было заключено 130 браков, а 23.08.2023 — 160.
23 сентября сыграли 287 свадеб, а 23 ноября — 160. Впереди еще одна красивая дата — 23 декабря. Заявление уже подали 160 пар.
По словам эксперта, в 2023 году самой популярной датой считается 08.07.2023 — день семьи любви и верности. В этот день поженились 510 пар.
Кроме того, в ЗАГСе подчеркнули, что для свадьбы часто выбирают числа с цифрой семь, а также часто женятся накануне праздников.