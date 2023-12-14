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10:15 (мск), источник: РИА Крым

Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. Трафик грузовых автомобилей по сухопутному коридору через новые регионы России со стороны Крыма на сегодняшний день составляет до 1,5 тысячи машин в сутки. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Источник: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

«Трафик на сухопутном коридоре периодически растет, но в целом он стабильный. Например, со стороны Крыма ежедневно осуществляют движение от 700 до 1500 грузовых автомобилей. Жители и гости Крыма на личных авто также активно пользуются сухопутным коридором, спрос на поездки по этой дороге вырос», — сказал руководитель ведомства.

По словам Лукашенко, на маршруте приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и комфортного проезда. Пункты пропуска Армянск, Перекоп и Джанкой на административной границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.

«Очереди там могут возникать, особенно по утрам, когда наблюдается пик нагрузки. Но благодаря увеличению количества досмотровых комплексов и оптимизации работы всех служб на досмотр автомобиля уходит максимально короткое время», — добавил министр.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения по мосту в Запорожской области, входящему в состав сухопутного маршрута в Крым.

Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой по территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Весь путь на автомобиле из Ростова-на-Дону до админграницы с Крымом занимает около шести часов, включая прохождение контроля на АПП и блокпостах.

Пассажирский автомобильный трафик через новые территории существенно вырос после второго теракта на Крымском мосту 17 июля.

К этому времени большая часть 387-ми километровой дороги уже была капитально отремонтирована, открылись первые сетевые автозаправочные комплексы. Поэтому многие автомобилисты, оказывавшиеся перед выбором длительного ожидания в очереди на паром или перед пунктами досмотра на мост, предпочли открыть для себя новую дорогу.

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