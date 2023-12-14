Главное
Спецоперация на Украине
10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свирепый снег с дождем обрушится на Владивосток — новый прогноз и даты

Температура в эти дни поднимется до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 51% 775 мм рт. ст. +5°
Источник: PrimaMedia.ru

Сильный снег с дождем нанесут мощный удар по Владивостоку. Непогода ворвется в город в последнюю неделю декабря, о чем сообщает метеорологический портал Gismеteo.

По данным синоптиков портала, в середине декабря в город ворвется снег с дождем. Обрушение осадков стоит ожидать 25 и 26 декабря. Сначала мокрый снег начнется с меньшей интенсивностью, однако 26 декабря будет серьезное усиление. Однако температура воздуха порадует и будет держаться на уровне от 0 до −5 градусов.

Местных жителей просят быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах, а те водители, кто еще не переобул авто — срочно должны это сделать в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта