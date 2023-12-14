10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Свирепый снег с дождем обрушится на Владивосток — новый прогноз и даты
Температура в эти дни поднимется до 0 градусов.
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Сильный снег с дождем нанесут мощный удар по Владивостоку. Непогода ворвется в город в последнюю неделю декабря, о чем сообщает метеорологический портал Gismеteo.
По данным синоптиков портала, в середине декабря в город ворвется снег с дождем. Обрушение осадков стоит ожидать 25 и 26 декабря. Сначала мокрый снег начнется с меньшей интенсивностью, однако 26 декабря будет серьезное усиление. Однако температура воздуха порадует и будет держаться на уровне от 0 до −5 градусов.
Местных жителей просят быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах, а те водители, кто еще не переобул авто — срочно должны это сделать в ближайшее время.