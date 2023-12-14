11:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Назван срок ввода в эксплуатацию транспортного узла в Новороссийске
Ход строительных работ в городе-герое оценил замминистра транспорта РФ.
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В Новороссийске продолжается строительство транспортного узла, который разгрузит дороги города и увеличит доступность морского порта. На строительной площадке задействовано более 400 человек и 112 единиц техники. Для соблюдения сроков и качественного выполнения работ с марта число рабочих будет удвоено. Второй главный путь планируется ввести в строй в конце 2024 года.
С рабочим визитом в Новороссийск на стройплощадку транспортного узла прибыл заместитель Министра транспорта РФ Василий Десятков. Он побывал на стройплощадке транспортного узла и обсудил вместе с главой Новороссийска Андреем Кравченко, руководством и ответственными специалистами «Ространсмодернизации», краевым министерством природных ресурсов, компанией «Бамтоннельстрой-Мост» и Северо-Кавказской железной дороги ход выполнения работ.
— Новороссийск — важнейший и крупнейший транспортный узел нашей страны. Наш порт принимает тонны грузов, которые доставляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Существующая транспортная инфраструктура требует серьёзной модернизации и, что немаловажно, к строительству уже приступили. — рассказал глава Новороссийска в Telegram (18+).
Андрей Кравченко отметил, что в конце следующего года будет открыт второй главный путь, который увеличит пропускную способность до 8 млн тонн в год и разгрузит дорожные артерии города-героя.