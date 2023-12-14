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11:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Похоронное бюро и крематорий Ростова отдадут в частные руки

Сделано это будет в конце 2024 года.

Источник: АиФ

Администрация Ростова-на-Дону собирается отдать под приватизацию муниципальное унитарное предприятие специализированных коммунальных услуг. Сделано это будет в четвёртом квартале 2024 года. Утвердить решение в декабре 2023 года должны муниципальные депутаты.

Предприятие занимается ритуальным обслуживанием, а также обеспечивает работу крематория на Северном кладбище.

Приватизировать собираются также газету «Ростов официальный», которая включает в себя и одноимённый сайт.

До 2025 года властям по новому федеральному закону нужно приватизировать или реорганизовать муниципальные предприятия. Оставить можно форму собственности для организаций, которые отвечают за функционирование критически важных отраслей. Так, в Ростове статус МУП сохранят «Ростовводстройэксплуатация» (строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, «Ростгорсвет» и «Ростовская транспортная компания» (организация работы троллейбусов, трамваев и электробусов).

Ранее на Дону увеличили региональную помощь для погребения.

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