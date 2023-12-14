11:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове инспекторы ГИБДД 15 декабря проведут рейды
Полицейские будут массово останавливать машины.
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ОГИБДД по Кемерово сообщает, что 15 инспекторы ведомства проведут рейды на дорогах города. В эту дату пройдёт Единый день профилактики. Полицейские в пятницу будут массово останавливать машины на дорогах и проверять соблюдения правил перевозки детей. Кроме того, водители будут тестироваться на наличие алкоголя в крови. В ГИБДД напомнили, что детей до семи лет необходимо возить только в автокресле, а на переднем месте — с помощью удерживающих систем с 7-ми до 11-ти лет. Нарушителям выпишут штраф в размере 3 000 рублей. За вождение в состоянии алкогольного опьянения наказание намного серьёзнее. Пьяный водитель получит штраф в 30 000 рублей и лишится прав на срок от полутора до двух лет. Более того, за повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность.