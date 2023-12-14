Мэрия Челябинска опубликовала афишу новогодних мероприятий

Среди праздничных мероприятий — спектакли, мастер-классы, творческие мастерские, игровые программы и театрализованные представления. Они начнутся в среду, 27 декабря, с открытия главного ледового городка, и будут проходить ежедневно до 8 января.
Рассказываем, что ждёт жителей и гостей Челябинска на площади Революции.
27 декабря — Малахитовая среда.
18:00 — Открытие ледового городка «Как Дед Мороз Дракона встречал»; 18:30 — Театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали»; 19:30 — Концертная программа «Драгоценности малахитовой шкатулки»; 18:00 — 21:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 18:00 — 21:00 — Мастер-класс «Новогодняя гирлянда»; 18:00 — 21:00 — Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
28 декабря — Графитовый четверг.
17:00 — Интерактивное представление «Сказители»; 17:00 — Литературно-игровая программа «Играем в сказки»; 16:00 — 21:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 17:00 — 20:00 — Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
29 декабря — Изумрудная пятница.
17:00 — Интерактивное представление «Сказители»; 16:00 — 21:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 17:00 — 20:00 — Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
30 декабря — Рубиновая суббота.
13:00 — Театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали»; 14:00 — Концертная программа «Драгоценности малахитовой шкатулки»; 12:00 — 17:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 13:00 — 16:00 — Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
31 декабря — Алмазное воскресенье.
13:00 — Театрализованная программа «Дары хозяйки Медной горы»; 12:00 — 17:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 12:00 — 16:00 — Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
1 января — Янтарный понедельник.
12:00 — Игровая программа; 14:00 — Театрализованное представление «Малахитовая шкатулка»; 12:00 — 17:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 12:00 — 17:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2 января — Сапфировый вторник.
13:00 — Театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали»; 13:00 — 16:00 — Декоративный мастер-класс; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 14:00 — Концертная программа «Драгоценности малахитовой шкатулки»; 12:00 — 17:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
3 января — Бирюзовая среда.
13:00 — Театрализованная программа «Как Марья Моревна Новый год спасала»; 13:00 — 16:00 — Декоративный мастер-класс; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 14:00 — Концертная программа; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
4 января — Гранатовый четверг.
13:00 — Театрализованная программа «Дары хозяйки Медной горы»; 13:00 — 16:00 — Творческий мастер-класс; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
5 января — Аметистовая пятница.
13:00 — Театрализованная программа «Как Марья Моревна Новый год спасала»; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 14:00 — Концертная программа; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
6 января — Нефритовая суббота.
13:00 — Театрализованная программа «Дары хозяйки Медной горы»; 13:00 — Литературно-игровая программа «Играем в сказки»; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 13:00 — 16:00 — Творческий мастер-класс; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
7 января — Хрустальное воскресенье.
13:00 — Праздничная программа «Рождество Христово»; 13:00 — Историческая реконструкция и театр вертеп; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 13:00 — 16:00 — Творческий мастер-класс; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
8 января — Хризолитовый понедельник.
13:00 — Театрализованное представление «Как на Южном Урале волшебство добывали»; 13:00 — 16:00 — Декоративный мастер-класс; 13:00 — 16:00 — Новогодняя почта Деда Мороза; 14:00 — Концертная программа «Драгоценности малахитовой шкатулки»; 12:00 — 18:00 — Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Напомним, темой главного ледового городка в этом году станут сказы Павла Бажова. На площади Революции создадут творения Данилы-мастера — Синюшкин колодец, Огневушку-Поскакушку, Каменный цветок, Таюткино зеркальце. Дети и взрослые смогут покататься на ледяных горках «Малахитовая», «Самоцветная», «Медная» и других. Всего построят два лабиринта, семь горок и дом Деда Мороза, полюбившийся горожанам своими подарками. За эти работы компания из Екатеринбурга «Уральский лёд» получит 15 миллионов рублей.
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