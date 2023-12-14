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11:54 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Ученые из Волгограда разработали замедляющее старение лекарство

Специалисты из волгоградского университета обнаружили способ борьбы с действием метилглиоксалей — одним из главных молекулярных факторов старения.

Источник: МК.RU Волгоград

Разработка ученых способна стать профилактикой развития диабета, заболеваний сердца и болезни Альцгеймера.

Ученые выяснили, как восстановить межклеточное вещество организма после повреждений процессами старения. Специалисты ВолгГМУ нашли средства, которые способствуют поддержанию необходимого уровня коллагена. Последний необходим для заполнения пространства между клетками и органами.

Исследователи определили молекулы, которые подавляют образование маркеров старения. Их эффективность проверили на лабораторных животных. Результаты успешных испытаний появилась на страницах научного журнала Chemical Biology & Drug Design.

Один из авторов исследования Роман Литвинов отметил, что контроль над причинами болезней старения поможет снизить их «социальные и медицинские последствия». Находки ученых позволят предотвратить развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и нейродегенеративных заболеваний.

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