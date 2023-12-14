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11:39 (мск), источник: Primgazeta.ru

Голосование за «Молодежную столицу России» продолжается: Владивостоку нужна поддержка приморцев

Сейчас он находится на третьем месте после Омска и Красноярска.

Источник: Primgazeta.ru

Владивосток набрал уже 56 819 голосов в народном голосовании за статус «Молодежной столицы России».

Поддержать город можно на официальном сайте проекта. Сейчас он находится на третьем месте после Омска и Красноярска. Народное голосование продлится по 20 декабря.

«Пройти регистрацию на сайте можно с помощью портала Госуслуг, страницы во “ВКонтакте” или на “Добро.ру”», — рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья.

Напомним, город-победитель получит титул «Молодежной столицы России» на 2024 год и бонусы, среди которых — проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи города и другие.

Кроме того, в «Молодежной столице» будет возведен арт-объект или комплекс объектов, включающих элементы благоустройства городской среды или уличного досуга.

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