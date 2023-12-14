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11:51 (мск), источник: АиФ Самара

18 декабря на Самару обрушится сильнейшая магнитная буря

Буря поднимется до 5 баллов.

В середине декабря жителям Самары стоит готовиться к ухудшению геомагнитной обстановки, поскольку на город обрушится сильная магнитная буря.

Согласно данным, 10 декабря индекс геомагнитной активности в течение дня будет равен 1, но к вечеру ожидается его увеличение до 3 баллов. Это может повлиять на метеозависимых людей, вызвав у них слабое недомогание. Наиболее неблагоприятный день прогнозируется на понедельник, 18 декабря, когда Самару ожидает сильнейшая буря с индексом 5 баллов. Этот шторм продлится весь день, и люди могут испытывать головные боли, резкие перепады настроения и общий упадок сил.

Рекомендуется принимать меры предосторожности и следить за своим здоровьем в указанный период.

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