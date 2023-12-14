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13:41 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Морозы до −42°C и нулевая видимость: вице-министр транспорта обратился к казахстанцам

Заместитель министра транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам в связи со сложной ситуацией на дорогах из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

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Источник: Zakon.kz

Видеообращение вице-министра опубликовали 14 декабря 2023 года в Telegram-канале ведомства.

По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на то, что из-за непогоды на некоторых участках республиканских трасс страны вводятся ограничения движения транспортных средств, есть факты выезда. Затем водители транспортных средств из-за нулевой видимости не могут продолжить движение и застревают на трассах, образовывается скопление автомобилей, которое ограничивает движение для спецтехники и мешает очистительным работам.

«В связи с этим просим всех казахстанцев в зимний период быть внимательными и обращать особое внимание на объявления “Казавтожола”, МЧС и гидрометцентра по ограничениям движения, во избежание скопления транспортных средств на закрытых участках автодорог», — сказал вице-министр, обращаясь к казахстанцам.

Он напомнил, что ограничения движения на дорогах республиканского значения вводятся из-за ухудшения погодных условий.

«Основные причины — это морозы до −40−42°C, где мы ограничивали транспортные средства на дизельном топливе, общественные транспорты. На сегодняшний день в северных регионах температура стабилизировалась. Ограничение вводим в основном в ночное время, когда температура опускается до минимума. В дневное время обеспечиваем проезд автотранспортных средств».

Сатжан Аблалиев

По его словам, введенные ранее ограничения действуют еще в южных регионах страны:

  • в Алматинской области;
  • в Жамбылской области;
  • в Туркестанской области.

«Например, на перевале Куюк и Машат между Таразом и Шымкентом на сегодняшний день погода стоит нестабильная: порывы ветра доходят до 40−42 км/ч, видимость нулевая. В этой связи перевал закрыт. В этой связи со стороны Жамбылской и Туркестанской областей до перевала были приняты меры по ограничению движения. Во избежание скопления транспортных средств на перевале, сегодня с водителями проводятся разъяснительные работы силами “Казавтожола”, департаментов по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел».

Сатжан Аблалиев

Он отметил, что водителям, выехавшим в сторону перевала, по желанию предлагается развернуться и проехать до ближайших населенных пунктов.

«Также пассажирам и водителям данных транспортных средств предлагаются пункты обогрева, где обеспечены места для ночлега и горячее питание. Разъяснительная работа проводится силами всех служб, в том числе силами местных исполнительных органов оказывается помощь по подвозу горячего питания», — добавил Сатжан Аблалиев.

Ранее в АО «НК “Казавтожол” заявили, что меры по расчистке республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской областях не дают эффекта, так как снег мгновенно заметает только что очищенные дороги. Подробности здесь.

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