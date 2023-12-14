Морозы до −42°C и нулевая видимость: вице-министр транспорта обратился к казахстанцам

Видеообращение вице-министра опубликовали 14 декабря 2023 года в Telegram-канале ведомства.
По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на то, что из-за непогоды на некоторых участках республиканских трасс страны вводятся ограничения движения транспортных средств, есть факты выезда. Затем водители транспортных средств из-за нулевой видимости не могут продолжить движение и застревают на трассах, образовывается скопление автомобилей, которое ограничивает движение для спецтехники и мешает очистительным работам.
«В связи с этим просим всех казахстанцев в зимний период быть внимательными и обращать особое внимание на объявления “Казавтожола”, МЧС и гидрометцентра по ограничениям движения, во избежание скопления транспортных средств на закрытых участках автодорог», — сказал вице-министр, обращаясь к казахстанцам.
Он напомнил, что ограничения движения на дорогах республиканского значения вводятся из-за ухудшения погодных условий.
По его словам, введенные ранее ограничения действуют еще в южных регионах страны:
Он отметил, что водителям, выехавшим в сторону перевала, по желанию предлагается развернуться и проехать до ближайших населенных пунктов.
«Также пассажирам и водителям данных транспортных средств предлагаются пункты обогрева, где обеспечены места для ночлега и горячее питание. Разъяснительная работа проводится силами всех служб, в том числе силами местных исполнительных органов оказывается помощь по подвозу горячего питания», — добавил Сатжан Аблалиев.
Ранее в АО «НК “Казавтожол” заявили, что меры по расчистке республиканских трасс в Туркестанской и Жамбылской областях не дают эффекта, так как снег мгновенно заметает только что очищенные дороги. Подробности здесь.