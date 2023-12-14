Главное
Итоги года с президентом
12:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде героям СВО вручили ордена и медали за храбрость

Героям СВО из Волгоградской области вручили заслуженные награды.

Источник: музей-панорама "Сталинградская битва"

Накануне, 13 декабря, в Волгограде наградили героев СВО. Мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, участники специальной военной операции, проявившие смелость и мужество на поле боя, получили заслуженные медали и ордена.

По Указу президента РФ Владимира Путина, ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медали Жукова вручили девяти военнослужащим и добровольцам.

— Также были вручены медали Донецкой Народной Республики «За отвагу», учрежденные Указом Главы Донецкой Народной Республики за личное мужество и отвагу, проявленные в боях по защите и освобождению населенных пунктов ДНР, — уточнили в музее-панораме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Полная стенограмма "Итогов года" с Владимиром Путиным
Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта