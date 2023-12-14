12:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде героям СВО вручили ордена и медали за храбрость
Героям СВО из Волгоградской области вручили заслуженные награды.
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Накануне, 13 декабря, в Волгограде наградили героев СВО. Мероприятие прошло в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, участники специальной военной операции, проявившие смелость и мужество на поле боя, получили заслуженные медали и ордена.
По Указу президента РФ Владимира Путина, ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени, медали Жукова вручили девяти военнослужащим и добровольцам.
— Также были вручены медали Донецкой Народной Республики «За отвагу», учрежденные Указом Главы Донецкой Народной Республики за личное мужество и отвагу, проявленные в боях по защите и освобождению населенных пунктов ДНР, — уточнили в музее-панораме.