13:32 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Мэр Новокузнецк провёл рабочую встречу с руководством «Питеравто»
Руководители компании лично приехали в город.
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов провёл рабочую встречу с руководством перевозчика «Питеравто». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. «Я настаивал, чтобы в город приехало руководство и здесь, на месте, оценило ситуацию», — написал глава города. На встрече обсудили актуальные проблемы, связанные с проблемами с перевозками. Кроме того, о происходящем доложили губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву. Кузнецов отметил, что после разговора ждёт позитивных изменений. Уже несколько месяцев жители Новокузнецка жалуются на происходящее с маршрутами, которые обслуживает «Питеравто». Транспорт нужно очень долго ждать, а сами машины приезжают в плохом состоянии. Ранее Кузнецов объяснял это тем, что водителей перевозчику не хватает, имеющиеся заболевают, а автопарк морально устарел.