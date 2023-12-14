13:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Сгоревший вагон починят в Белоруссии: в ТТУ Самары рассказали о судьбе новых трамваев
В Самаре вернули на маршрут новые белорусские трамваи после пожара.
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11 ноября в Самаре случился пожар в трамвайном вагоне, следовавшем по 20-му маршруту. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но особенность ситуации в том, что это был один из новых вагонов БКМ, только-только прибывших в Самару с завода и приступивших к работе на линии.
Дополнительный нюанс: это новый тип вагонов даже для самих белорусских производителей. Самара является вторым городом в России после Барнаула, где эксплуатируется эта модель трамваев. Поэтому возникло предположение, что в вагоне мог быть конструктивный недочет, который проявился в ходе эксплуатации новой модели и привел к возгоранию.
В связи с этим в самарском ТТУ временно отстранили от работы все новые вагоны БКМ во избежание рецидивов. А причины происшествия и необходимые меры по дальнейшей эксплуатации вагонов выясняла специальная комиссия, в состав которой вошли представители ТТУ, завода-производителя и дилера, осуществляющего поставку вагонов из Минска в Самару по контракту.
И вот спустя месяц новые вагоны БКМ вновь вышли на маршрут 20к. Корреспондент «КП-Самара» связался с директором Трамвайно-троллейбусного управления Михаилом Ефремовым и выяснил подробности ситуации.
Поступил еще один новый вагон
— Сейчас мы вновь выпустили на линию три новых трамвая из пяти ранее поступивших. Одному предстоит ремонт после пожара, еще у одного возникла небольшая неисправность, ждем необходимую деталь из Минска, после чего ее заменим и отправим трамвай на маршрут. Кроме того, на днях мы получили из Белоруссии еще один вагон, 14 декабря перегоним его в Северное депо, произведем пусконаладочные работы, и на следующей неделе планируем также выпустить его на маршрут, — рассказал Михаил Ефремов.
При этом предприняты меры, чтобы эксплуатация вагонов не приводила к повторению чрезвычайных происшествий, подобных ноябрьскому.
— Комиссия выяснила причины, приведшие к возгоранию. В итоге завод-производитель произвел доработку конструкции. Внесены изменения в контур электрооборудования и системы пожаротушения. В тех вагонах, которые уже эксплуатируются в Самаре, изменения внесены на месте. Остальные трамваи оснащаются усовершенствованной системой уже на предприятии-производители, — успокоил пассажиров глава ТТУ.
Возгорания не должно повториться
Сгоревший вагон будет полностью отремонтирован и возвращен для эксплуатации в Самаре.
— Первоначальные опасения не подтвердились. О «конструктивной гибели» вагона речи не идет. Он будет отправлен назад в Минск, там ему поменяют «начинку», обшивку, заменят пострадавшие сиденья и вернут нам для работы на линии. В настоящее время ждем результатов экспертизы, которая определит, за чей счет будет проводиться ремонт — страховой компании или предприятия-производителя, — пояснил Михаил Ефремов.
Всего в рамках контракта на поставку в Самару должны прибыть 12 вагонов БКМ. Сейчас в городе ровно половина из них. Возможно, до конца 2023 года в Самару прибудет еще один вагон, остальные будут поставлены уже в 2024 году.