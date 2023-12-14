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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пройдет реконструкция Московского тракта

В результате работ с тракта будет сооружен выезд на Объездную дорогу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о реконструкции Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги. Примечательно, что в результате реконструкции появится выезд с тракта на Объездную дорогу.

— Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 309 метров. Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров, — сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.

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