14:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге пройдет реконструкция Московского тракта
В результате работ с тракта будет сооружен выезд на Объездную дорогу.
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о реконструкции Московского тракта от улицы Репина до Объездной дороги. Примечательно, что в результате реконструкции появится выезд с тракта на Объездную дорогу.
— Общая площадь проектируемой территории составит 8,97 гектара, протяженность участка улично-дорожной сети — 1 309 метров. Планируется строительство двух полос движения шириной три метра и тротуаров шириной от 2,25 до 2,5 метров, — сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.