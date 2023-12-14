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14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В движущийся поезд Уфа — Новый Уренгой пытался запрыгнуть пассажир

Пассажир попытался запрыгнуть в движущийся поезд Уфа — Новый Уренгой.

Источник: Комсомольская правда

На станции Тюмень 43-летний пассажир оказался под колесами поезда Уфа — Новый Уренгой. Он попытался запрыгнуть в движущийся состав.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пострадавший хотел запрыгнуть в вагон поезда, который уже начал движение. Мужчина оступился и упал на рельсы. С травмами пассажира госпитализировали в больницу.

По факту произошедшего начата проверка.

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