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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

Путин ответил на вопрос виртуального «двойника» из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос виртуального «двойника», заявил, что это — его первый двойник.

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Студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли что у президента много двойников. Ведущая «прямой линии» Екатерина Березовская подчеркнула, что задающий вопрос не представился.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать», — отметил Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с «прямой линией».

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