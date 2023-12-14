15:56 (мск), источник: Комсомольская правда
8-летняя школьница из Волгограда спросила президента, заменят ли роботы людей
Президент ответил, что бабушку техника точно не заменит.
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8-летняя школьница Арина из Волгограда на прямой линии спросила Владимира Путина, стоит ли бояться роботов, которые могут заменить людей.
— На уроке нам рассказали, что в будущем человека может заменить робот. И вдруг он сможет заменить меня, маму, папу, бабушек и дедушек. Как выдумаете, стоит ли бояться роботов? — спросила Арина.
— Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно — бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно. Но предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, — ответил президент.
Вопрос юной волгоградки, а также следующий от студента из Санкт-Петербурга стали едва не самыми интересными и добрыми на этой прямой линии президента.