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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже потеплеет до +1 градуса

Возможен мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 51% 776 мм рт. ст. +5°

В начале предстоящей рабочей недели в Воронеже спрогнозировали потепление. В понедельник, 18 декабря, термометры покажут около +1 градуса. В столице Черноземья возможен мокрый снег. Ожидается юго-западный ветер 6−11 м/сек. Прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр.

Потепление придет в областной центр после метели и снегопада. На данный момент в Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

С вечера четверга, 14 декабря, до вечера 15 декабря будет актуально предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий. Местами по региону ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах возможен гололед, снежные заносы.

При непогоде порывы ветра будут достигать 15−20 м/сек.

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