16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже потеплеет до +1 градуса
Возможен мокрый снег.
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В начале предстоящей рабочей недели в Воронеже спрогнозировали потепление. В понедельник, 18 декабря, термометры покажут около +1 градуса. В столице Черноземья возможен мокрый снег. Ожидается юго-западный ветер 6−11 м/сек. Прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр.
Потепление придет в областной центр после метели и снегопада. На данный момент в Воронежской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
С вечера четверга, 14 декабря, до вечера 15 декабря будет актуально предупреждение о комплексе неблагоприятных погодных условий. Местами по региону ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах возможен гололед, снежные заносы.
При непогоде порывы ветра будут достигать 15−20 м/сек.