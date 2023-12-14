16:43 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане спасший маму мальчик удостоился звания «Герой нашего времени»
Юному герою Саше Созонову всего 6 лет.
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В Казани наградили лауреатов премий «Герои нашего времени» и «Форум маленьких героев». Звания также удостоился 6-летний Саша Созонов из Набережных Челнов, который вызвал скорую помощь и спас маму.
Случай произошел, когда мальчику было всего 5 лет. Его мать Надежда занималась домашними делами, когда неожиданно начала кашлять и задыхаться от приступа астмы. Ребенок выбежал в коридор и стал звать на помощь, но никто не ответил.