Главное
Итоги года с президентом
16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане спасший маму мальчик удостоился звания «Герой нашего времени»

Юному герою Саше Созонову всего 6 лет.

Источник: личный архив

В Казани наградили лауреатов премий «Герои нашего времени» и «Форум маленьких героев». Звания также удостоился 6-летний Саша Созонов из Набережных Челнов, который вызвал скорую помощь и спас маму.

Случай произошел, когда мальчику было всего 5 лет. Его мать Надежда занималась домашними делами, когда неожиданно начала кашлять и задыхаться от приступа астмы. Ребенок выбежал в коридор и стал звать на помощь, но никто не ответил.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Полная стенограмма "Итогов года" с Владимиром Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта