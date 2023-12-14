17:27 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане начало вещать новое радио
В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
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В Татарстане на заседании Совета по культуре при раисе республики запустили вещание интернет-радио «Культура Татарстана». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Церемония прошла в Казанском художественном училище им. Н. И. Фешин. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
— Системное развитие отрасли культуры — один из эффективных инструментов противостояния негативным действиям недружественных стран, экстремизму и терроризму, которые представляют угрозу российской государственности и нашим традиционным ценностям.
Курировать радио будет Атнинский театр. Ранее оно вещало на сайте культурного учреждения.
В 2024 году Татарстан планирует выделить из бюджета на средства массовой информации 1,7 млрд рублей. 995,1 млн рублей направят на телевидение и радиовещание.