Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков — Аксенов

«По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи», — написал Сергей Аксенов в Telegram-канале.
По его словам, в Крыму помощь воинам стала всенародным делом. Крымчане отправляют в зону СВО тонны гуманитарной помощи. «Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда “Защитники Отечества”.
Напомним, в ходе прямой линии с президентом было показано видеообращение юных спортсменов из Солнечной долины под Судаком. Они попросили помочь в ремонте спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Сергей Аксенов обещал реконструировать здание в следующем году, а в следственном комитете инициировали проверку объекта.