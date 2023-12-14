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Итоги года с президентом
18:42 (мск), источник: РИА Крым

Участникам СВО в Крыму выделено уже 730 земельных участков — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации на Украине выделили уже 730 земельных участков. Оперативной информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов, анализируя итоги сказанного президентом России в ходе прямой линии.

Источник: AP 2023

«По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков. Эта работа продолжается. Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи», — написал Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его словам, в Крыму помощь воинам стала всенародным делом. Крымчане отправляют в зону СВО тонны гуманитарной помощи. «Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда “Защитники Отечества”.

Напомним, в ходе прямой линии с президентом было показано видеообращение юных спортсменов из Солнечной долины под Судаком. Они попросили помочь в ремонте спортивного зала, который находится в аварийном состоянии. Сергей Аксенов обещал реконструировать здание в следующем году, а в следственном комитете инициировали проверку объекта.

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