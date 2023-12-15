Кошки оказались любителями «собачьей» игры с хозяевами

55% кошек приносили брошенные хозяевами предметы до пяти раз за одну игру, а затем им это надоедало. Однако часто игра длилась дольше, если ее инициировали сами кошки. В целом именно животные определяли, когда начать и закончить игру. Популярными местами для игры в апорт были спальни и лестницы.