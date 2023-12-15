04:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Сейчас все сбегутся»: новинка в центре Владивостока восхитила жителей
«Какие они прикольные», — оценили люди в соцсетях.
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В центре Владивостока появились сразу несколько новых исторических объектов — три бронзовые фигуры, передающие образы жителей города конца XIX-начала XX веков. Их установили в районе «Миллионка».
Автором фигур стал скульптор из Екатеринбурга Олег Нидерквель. Две из них — типичные представители населения «Миллионки» того времени — китайцы. Их изображение автор перенял с реальных фотографий. Третья скульптура — идущий по улице художник. Прообразом этой фигуры стал карикатурист Джон Кудрявцев. Фото скульптур опубликовал Telegram-канал «ЧП. Владивосток» (18+).
Жители города оценили новое украшение района:
«Сейчас все сбегутся»;
«Какие они прикольные»;
«Ждите новые фоточки».