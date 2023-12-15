00:23 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Абакумов день 15 декабря, когда узнают про резкое похолодание
Что можно и нельзя делать в Абакумов день 15 декабря.
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Православная церковь 15 декабря вспоминает пророка Аввакума. В народе празднуют Абакумов день. Интересно, что по погоде 15 декабря узнают про резкое похолодание.
Народные приметы на 15 декабря
В том случае, если Луна в тумане, то стоит ждать метель. Мороз говорит о скором потеплении. Если гусь прячет голову под крыло, то резко похолодает. Дождь 15 декабря предупреждает про непогоду до февраля.
Что нельзя делать 15 декабря
Запрещено ругаться и ссориться с близкими людьми. Не рекомендуется отказывать в милостыне нуждающимся. Не следует посещать развлекательные мероприятия. Кроме того, нельзя оставлять открытой дверь. Согласно приметам, из дома может уйти счастье.
Что можно делать 15 декабря
Как правило, у святого просили избавления от бессонницы. Кроме того, ходили в церковь и просили помощи детям в учебе. А еще 15 декабря было принято кататься на санках и играть в снежки.