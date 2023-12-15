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04:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Что произошло в ночь на 15 декабря 2023 года: последние новости

8% жителей Иркутской области совсем недовольны зарплатой.

Источник: Комсомольская правда

По данным Иркутскстата, примерно 78−84% работающих жителей региона вполне удовлетворены надёжностью и режимом своей работы. Порядка 68−73% также испытывают профессиональную и морально удовлетворённость. Вот зарплатой удовлетворена только половина респондентов. Совсем не устраивает зарплата примерно 8% опрошенных.

В Иркутской области продавцов пиротехники начнут проверять с 15 декабря. Специалисты будут принимать звонки от населения по фактам незаконной реализации пиротехнической продукции.

Жительница Иркутской области отправится в колонию за продажу несуществующих товаров. 29-летняя женщина в социальных сетях выложила объявление о продаже женской одежды по низким ценам. Однако на самом деле продавать вещи она не собиралась. В результате жительницы Ангарска и Усть-Илимска оплатили покупку несуществующих товаров. Мошенница успела заработать 9000 рублей.

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