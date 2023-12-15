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03:48 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 15 декабря

В регионах сохраняется холодная ветреная погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 51% 774 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае и ЕАО 15 декабря будет холодная ветреная погода без осадков. Соответствующий прогноз предоставили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём −20…-18 градусов, к ночи похолодает до −27…-25. Без осадков. Ветер западный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём −21…-19 градусов, к ночи похолодает до −33…-31. Без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Советской Гавани днём −15…-13 градусов, к ночи похолодает до −26…-24. Без осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −21…-19 градусов, к ночи похолодает до −26…-24. Без существенных осадков. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с.

В Биробиджане днём −19…-17 градусов, к ночи похолодает до −34…-32. Без осадков. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

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