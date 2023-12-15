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03:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Эдуарда Штейнбрейхера могут вернуть в футбольный «Енисей»

Пока все происходящее выглядит странно.

Источник: Sibnovosti

Экс-главный тренер футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штейнбрехер может вернуться на пост, несмотря на заявление о его отставке.

Об этом сообщил директор клуба Дмитрий Федосеев на футбольном мероприятии в Красноярске. По его словам, решение о будущем тренера еще не принято, и возможно, что Штейнбрехер останется на своем посту.

Однако, основным кандидатом на пост главного тренера все еще остается Дмитрий Кузнецов. Несмотря на это, ситуация с тренерским штабом «Енисея» остается неопределенной.

Пока все происходящее выглядит странно, включая холостой приезд Андрея Тихонова и историю с Кузнецовым и Штейнбрехером, сообщает спортивный блогер Сергей Ильев.

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