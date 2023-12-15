03:32 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровском крае выбирают имя тигрёнку, найденному возле трассы
У малыша был перелом лапы, сейчас он находится на реабилитации.
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В Хабаровском крае выбирают имя тигрёнку, которого нашли с переломом возле трассы. Голосование запустил губернатор Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Напомним, тигрёнка возрастом около трёх-четырёх месяцев нашли 7 ноября на автодороге близ села Вознесенское Амурского района. Дальнобойщик подобрал малыша и отвёз в ветклинику Комсомольска-на-Амуре, оттуда его доставили в Хабаровск.
«В данное время тигрёнок находится на реабилитации в охотнадзоре в селе Сосновка. В дикую природу этот самец уже не попадет — после выздоровления он будет передан в один из зоосадов», — сообщил глава края.
Дегтярёв предложил хабаровчанам дать имя маленькому хищнику и запустил опрос. На выбор доступны пять кличек: Амур, Арсений, Бархат, Василий и Ерофей. Проголосовать за понравившуюся можно по ссылке.