03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Еще одного сторожевого пса загрыз тигр в Приморье
Хозяин не сразу понял, что на территорию пришел хищник.
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Очередное нападение тигра на сторожевого пса зафиксировано в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. О произошедшем рассказал сам хозяин собаки.
Ранним утром пятницы, 15 декабря, тигр пробрался на территорию частного дома в селе Тайга под Дальнегорском. Хищник загрыз местную собаку и убежал обратно в лес. Следы хищника и то, что осталось от домашнего питомца, были обнаружены у дороги и на территории участка. Из рассказов хозяина пса ясно, что мужчина даже не сразу понял, что на территорию пробрался полосатый хозяин тайги. Приморцу показалось, что собака просто играет с другими животными.
«Лай собачий я слышал, но думал, что он с собаками другими играет, как обычно. Приходило животное, видимо, оттуда, где еще остановка автобусная рядом. Собаку я утром около 9 утра нашел. Вот здесь была собачья голова, из ошейника он его не смог вытащить, это уже я отцепил», — рассказывает о трагедии владелец собаки.
Напомним, что накануне аналогичное происшествие случилось и в Черниговском районе, в селе Дмитриевка. За неделю пребывания в населенном пункте хищник загрыз уже нескольких собак. На месте работают специалисты Охотнадзора.