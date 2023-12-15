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03:25 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 15 декабря потеплеет до −19 градусов днем

15 декабря в городе значительно потеплеет.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 51% 774 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили, что 15 декабря морозы окончательно стихнут. Ожидается облачность с прояснениями, будет небольшой снег днем, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7−12 метров в секунду.

Температура воздуха в Красноярске понизится. Так, днем она достигнет −19 градусов, а также −25 градусов ночью.

Ожидается гололедица, водителей просят быть аккуратнее.

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