Главное
Спецоперация на Украине
07:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главный синоптик Приморья озвучил даты потепления в крае

В эти дни погода приятно удивит местных жителей.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 59% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: PrimaMedia.ru

В пятницу, 15 декабря, Примгидромет распространил информацию о штормовом предупреждении — ожидается усиление холодов на территории Приморья. Главный синоптик края прокомментировал заявление ведомства.

«Как и предполагалось, над территорией Приморского края устанавливается меридиональный тип атмосферной циркуляции, благодаря которой арктический холод проникает далеко на юг и этот процесс будет продолжаться и несколько усиливаться на протяжении всей предстоящей недели», — сообщил Борис Кубай.

Предполагается, что холода будут властвовать в Приморье с 16 по 23 декабря. С 24 декабря меридиональный тип циркуляции начнет изменяться на широтный, в результате чего поступление арктического холода прекратится, и температура воздуха на территории Приморского края начнет повышаться.

«Не исключено, что в середине третьей декады декабря дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке. Но перед этим недельку всем нам придется потерпеть», — подытожил главный синоптик края.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта