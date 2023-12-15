07:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Главный синоптик Приморья озвучил даты потепления в крае
В эти дни погода приятно удивит местных жителей.
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В пятницу, 15 декабря, Примгидромет распространил информацию о штормовом предупреждении — ожидается усиление холодов на территории Приморья. Главный синоптик края прокомментировал заявление ведомства.
«Как и предполагалось, над территорией Приморского края устанавливается меридиональный тип атмосферной циркуляции, благодаря которой арктический холод проникает далеко на юг и этот процесс будет продолжаться и несколько усиливаться на протяжении всей предстоящей недели», — сообщил Борис Кубай.
«Не исключено, что в середине третьей декады декабря дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке. Но перед этим недельку всем нам придется потерпеть», — подытожил главный синоптик края.