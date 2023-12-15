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Спецоперация на Украине
10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Сотрудники Росгвардии спасли замерзающую кошку в Иркутске в −37 градусов

Сейчас животное в безопасности.

Источник: Управление Росгвардии по Иркутской области

История со счастливым концом произошла в Иркутске 14 декабря. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали Ленинский район, когда увидели замерзающую кошку. Об этом сообщают в ведомстве.

На улице −37 градусов. Кошка пряталась под машинами, в надежде найти там тепло. Сержант полиции Владимир Хазагаев и младший сержант полиции Борис Дербышев не оставили беззащитное животное в беде.

— Кошка пыталась согреться в моторном отсеке автобуса, и это грозило ей неминуемой смертью. Тогда стало понятно, что ее надо спасать. Мы осторожно подобрались к животному и вытащили ее. Потом приняли решение взять кошку в служебный автомобили и отогреть, — рассказывает сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области младший сержант полиции Борис Дербышев.

Сначала она была напугана, но оказавшись в тепле, свернулась в клубочек и замурлыкала. Сейчас спасенная в безопасности, кошечка находится на передержке у зоозащитников, ей ищут новых хозяев.

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