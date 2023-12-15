07:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Кто не спрятался: атакующих села амурских тигров-собакоедов отловят в Хабаровском крае
Конфликтных амурских тигров разрешили отловить в Хабаровском крае.
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Амурские тигры по-прежнему держат в страхе населенные пункты Хабаровского края. Хищники открыли охоту не только на собак — жертвами редких зверей могут стать и люди. Тем более, что прецеденты были. Чтобы уберечь жителей региона, конфликтных тигров будут изымать из природы. Росприроднадзор выдал разрешения на отлов шести полосатых хищников.
ДВИЖЕТ НЕ ГОЛОД
Хищники убивают собак более чем в десяти населенных пунктах. Но, по словам специалистов, это не означает, что в каждом селе орудует по тигру. На самом деле количество конфликтных зверей гораздо меньше. Дело в том, что эти краснокнижные хищники могут заходить в несколько населенных пунктов за короткое время — тиграм не составляет труда пройти десятки километров за день.
По информации специалистов, в Хабаровском крае зафиксированы минимум три конфликтных амурских тигра. Первый в начале года охотился на собак в поселке Золотой, сейчас переместился в Мухен. Второй хищник убивает псов в Лермонтовке и Пушкино, также его видели в Добролюбово, Кедрово и Лончаково. Третий зверь «гастролирует» между Ситой, Обором, 34-м километром, Дурмином, Шаповаловкой и Змейкой. Этой зимой хищник зашел пока не во все поселки, но прошлой отметился везде.
— Возможно, тигр из Обора мог стать участником конфликтной ситуации, когда погиб мужчина, который пошел по следу зверя, утащившего его собаку. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы, — сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Хищника в Лермонтовке сняли на видео автомобилисты, в Оборе зверя с квадрокоптера наблюдали инспекторы охотнадзора. В обоих случаях тигры достаточно упитанные, так что движет ими явно не голод. Истинную причину их конфликтного поведения будут устанавливать после отлова.
ТАЙН НЕТ
Резонный вопрос: «Если зверя три, то почему шесть разрешений?». Интриг и скандалов, как заверили в пресс-службе центра «Амурский тигр», здесь нет. Получить добро на отлов редких хищников — процесс долгий. А при появлении конфликтного зверя действовать необходимо быстро и согласно закону, который запрещает причинять вред и изымать амурских тигров без одобрения Росприроднадзора. Поэтому охотоведы Хабаровского края запросили больше разрешений, чем нужно.
— Получены разрешения на изъятие конфликтных тигров в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Хабаровском и Комсомольском районах. Сейчас отлавливаем конфликтных хищников в поселках Обор и Лермонтовка. Мы настоятельно просим местных жителей сотрудничать с инспекторами и соблюдать рекомендации, которые они дают, — рассказал начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак. — В первую очередь, призываем на время проведения мероприятий по отлову убрать собак, которые привлекают хищников к населенным пунктам".
Напомним, что от когтей амурского тигра за последний год серьезно пострадали четверо человек. На 19-летнего охотника Сергея хищник напал прямо в домике. Парень выжил, но остался без левой руки. Затем жертвой зверя едва не стал тракторист из поселка Мухен. Его отбили коллеги, мужчина тоже выжил. Третий пострадавший — вальщик леса из поселка Золотой. Тигр ухватил его за ногу, очевидцы отогнали хищника бензопилой. Четвертым в лапы зверя попал охотовед, который шел по следу хищника-собакоеда.