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06:58 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Медицина сегодня. Будни кузбасской подстанции скорой помощи

Кузбасской станции скорой помощи в Кемерове уже 89 лет, и у неё три подстанции по городу.

В Кузбассе действуют две крупных станции скорой помощи на две агломерации — южную и северную. В северной в Кемерове побывали журналисты kuzbass.aif.ru и узнали, как оттуда управляют бригадами, сколько машин выезжают в смену и какая зарплата у диспетчеров.

Диспетчерская служба.

Кузбасской станции скорой помощи в Кемерове уже 89 лет, и у неё три подстанции по городу. В 2021 на её базе организовали диспетчерскую службу, куда поступают 1,5 тыс. обращений в день от 22 территорий Севера. Система интегрирована с номера 112 и работает круглосуточно. 12 сотрудников видят, куда и какие едут бригады, и по необходимости их перенаправляют. Медики сразу получают электронные карты пациента — их заполняют диспетчеры. Зарплата у диспетчера — от 25 до 40 тыс. руб. в зависимости от категории и стажа.

Если не хватает машин (например, в Тяжине), туда направляют бригады из ближайшего города. Водитель мариинской скорой рассказал нам, что ему часто приходится ездить на ДТП, которые регулярно происходят на трассе Тисуль — Тяжин — Мариинск. В гараже машины скорой (всего их 52) ремонтируют и обслуживают круглосуточно. В смену работает от 15 до 18 автомобилей только на этой станции.

Курсы первой помощи.

Также на базе учебного центра скорой помощи организован специализированный курс по тактической медицине и оказанию первой помощи людям. Курсы рассчитаны как на обычных жителей города, так и людей определённых профессий (медики, спасатели, сотрудники ДПС и т. п.). Обычных горожан научат, например, проводить сердечно-лёгочную реанимацию и делать приём Геймлиха (если человек давится едой). В последнем случае у человека есть 40 секунд до того, как он потеряет сознание от нехватки кислорода (дальше только реанимация), поэтому обладать навыками оказания первой помощи очень важно.

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