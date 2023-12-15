08:28 (мск), источник: АиФ Уфа
Жители Уфы могут сдать старые зубные щетки для создания тротуарной плитки
В столице стартовала экологическая акция.
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В Уфе стартовала экологическая акция «Щетка, сдавайся!». Горожанам предлагают сдать свои старые зубные щетки. Специальные контейнеры уже установили в гипермаркетах на улице Степана Кувыкина, 18, Академика Королева, 14, проспект Октября, 34 и 107А, Верхнеторговая площадь, 1, сообщили в мэрии столицы.
«Многие вещи, которые служат нам непродолжительное время, могут быть полезными и нужными даже после использования. Десятки миллионов зубных щеток каждый год попадают на свалку, формируя тысячи тонн пластиковых отходов. Между тем, их можно переработать, например, в тротуарную плитку».
Ежегодно россияне выбрасывают на свалку 17 тысяч тонн пластика. Но его можно пустить в дело. Как сообщили организаторы акции, такая плитка из щеток будет использована для пешеходных тротуаров в малых городах России.
Акция продлится до 16 января.