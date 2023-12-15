Главное
Спецоперация на Украине
08:28 (мск), источник: АиФ Уфа

Жители Уфы могут сдать старые зубные щетки для создания тротуарной плитки

В столице стартовала экологическая акция.

Источник: Freepik

В Уфе стартовала экологическая акция «Щетка, сдавайся!». Горожанам предлагают сдать свои старые зубные щетки. Специальные контейнеры уже установили в гипермаркетах на улице Степана Кувыкина, 18, Академика Королева, 14, проспект Октября, 34 и 107А, Верхнеторговая площадь, 1, сообщили в мэрии столицы.

«Многие вещи, которые служат нам непродолжительное время, могут быть полезными и нужными даже после использования. Десятки миллионов зубных щеток каждый год попадают на свалку, формируя тысячи тонн пластиковых отходов. Между тем, их можно переработать, например, в тротуарную плитку».

прокомментировали в администрации

Ежегодно россияне выбрасывают на свалку 17 тысяч тонн пластика. Но его можно пустить в дело. Как сообщили организаторы акции, такая плитка из щеток будет использована для пешеходных тротуаров в малых городах России.

Акция продлится до 16 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье