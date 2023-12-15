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08:59 (мск), источник: АиФ Пермь

Пермская мэрия отменила корпоратив для сотрудников

Информацию о том, как власти распорядятся сэкономленными средствами, в пресс-службе не сообщают.

Источник: Freepik

Мэрия Перми отменила новогодний корпоратив для сотрудников.

Об этом пишет Properm.ru.

Праздновать наступление нового года работники городской администрации не будут второй раз подряд. Ранее корпоратив отменял и мэр Алексей Дёмкин.

Информацию о том, как власти распорядятся сэкономленными средствами, в пресс-службе администрации не сообщают.

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