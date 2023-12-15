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07:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жителей Прокопьевска приглашают на праздник, посвящённый йети

Мероприятие состоится уже в эту субботу.

Мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников пригласил всех жителей и гостей города на новогодний праздник, посвящённый йети. Мероприятие состоится уже в эту субботу, 16 декабря. «ПРОЙетины забавы» откроется карнавальным шествием, во главе которого будет идти главный герой праздника — Йети. Поддерживать его будет лучшая Баба Яга Кузбасса. Гости праздника смогут поучаствовать в зимних забавах, покататься на конях и санях, посмотреть концертную программу от коллективов города и т.д. Праздник начнётся в 12:00 в Зенковском парке культуры и отдыха.

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