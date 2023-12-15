Главное
Спецоперация на Украине
09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане ожидается сильный ветер и до −18 градусов

В пятницу на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: ИА Татар-информ

Осадки маловероятны, сообщает Гидрометцентр республики.

Ожидается юго-восточный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночные часы прогнозируется от −13 до −18 градусов. Днем столбики термометров покажут от −8 до −13 градусов. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта