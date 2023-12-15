Три новых парка появятся в Алматы

По информации акимата Алматы, в этом году было благоустроено 6 общественных пространств площадью 64,8 гектара, расположенных около Дворца школьников, КБТУ, по улице Байсеитовой, в парке Желтоксан, в микрорайоне Кокмайса, сквере «Слава аэропорта». В следующем году в районе озера Сайран планируют создание новых зеленых общественных пространств, которые завершат в 2025 году. Также в Алматы предусматривается строительство 3 новых парков в микрорайонах Ожет, Кемель и вдоль русла реки Боралдай, а также реконструкция и благоустройство 3 существующих парковых зон — в роще Баума, парке Первого президента, вдоль набережной реки Большая Алматинка.
Напомним, что в канун Дня Республики в прошлом году в Жетысуском районе Алматы открылись два новых парка. Один из парков находится под автомобильным мостом на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Суюнбая, второй — в логу в микрорайоне Айнабулак-1. В феврале этого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщал, строительство нового парка в микрорайоне Кемель должно было завершиться к конце этого года. В сентябре градоначальник говорил, что рощу Баума начнут благоустраивать во втором квартале 2024 года. В прошлом месяце в Алматы завершилось благоустройство парка Ганди — там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое. Недавно аким Алмалинского района Алматы сообщил, что сроки благоустройства озера Сайран сместились из-за трудностей с определением подрядной организации. Работы, как надеются власти, начнутся с наступлением теплых погодных условий.